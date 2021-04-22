Son dakika! Thodex vurgununda şirket çalışanlarının ifadesi alınıyor | Video
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Kripto para borsası Thodex’in yatırımcılarının dolandırılmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadeleri alındığı öğrenildi.
Kripto para borsası Thodex'in sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, konuya ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.