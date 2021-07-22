SON DAKİKA: Trabzon açıklarındaki korkutan hortum kamerada

Son dakika haberleri... Trabzon'un Sürmene ilçesinde kısa süreli sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Hortum vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçede sabah saatlerinde kısa süreli sağanağın ardından etkili olan rüzgarın sonarı deniz üzerinde hortum oluştu, bir süre sonra da kayboldu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.