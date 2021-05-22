Türkiye'yi ağlatan Beril bebeğin son durumu! CANLI YAYIN
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Afyonkarahisar'da üzerine kaynar su dökülen 15 aylık Beril Server Aktaş'ın hava ambulansıyla Eskişehir'deki hastaneye götürülürken can acısı ve korkuyla sağlık çalışanına sarılması Türkiye’yi ağlatmıştı. Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde tedaviye alınan Beril bebeğin hayati tehlikesi yok. Anne Fatma Aktaş (28) ise "Mutfağa kahvaltı hazırlamaya girmiştim, kızım da odadaydı. Ne ara geldi bilemedim, sıcak suyu üzerine çekti. Sağ olsun, helikopterdeki sağlık çalışanı, çok ilgilenmiş. Teşekkür ediyorum herkese" dedi.