SON DAKİKA: Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama! | Video
Son dakika haberi: Tuzlada Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama meydana geldi Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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