SON DAKİKA: Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama! | Video

Son dakika haberi: Tuzlada Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama meydana geldi Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.