Video Yaşam Son dakika: Tuzla'da kamyonetin ezdiği köpek öldü! Sürücü durmayarak yoluna devam etti | Video

Son dakika: Tuzla'da kamyonetin ezdiği köpek öldü! Sürücü durmayarak yoluna devam etti | Video

Son dakika: Tuzla'da kamyonetin ezdiği köpek öldü! Sürücü durmayarak yoluna devam etti | Video
27.09.2021 | 23:29

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Tuzla'da herkesi dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yol ortasında uzanan köpeği ezen kamyonet sürücüsü hiçbir şeye aldırmadan yoluna devam etti. Ezilen köpek hayatını kaybederken, o anlar çevrede bulunan bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

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