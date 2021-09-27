Son dakika: Tuzla'da kamyonetin ezdiği köpek öldü! Sürücü durmayarak yoluna devam etti | Video
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Tuzla'da herkesi dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yol ortasında uzanan köpeği ezen kamyonet sürücüsü hiçbir şeye aldırmadan yoluna devam etti. Ezilen köpek hayatını kaybederken, o anlar çevrede bulunan bir iş yerinin kamerasına yansıdı.