Son dakika: Tuzla'da kamyonetin ezdiği köpek öldü! Sürücü durmayarak yoluna devam etti | Video

Tuzla'da herkesi dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yol ortasında uzanan köpeği ezen kamyonet sürücüsü hiçbir şeye aldırmadan yoluna devam etti. Ezilen köpek hayatını kaybederken, o anlar çevrede bulunan bir iş yerinin kamerasına yansıdı.