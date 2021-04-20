Son dakika! Tuzla’da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor | Video

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Tuzla'da dün gece Singapur bayraklı 180 metrelik Hoegh Pusan isimli araba taşıyıcı gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu.Gün aydınlanınca karaya oturan gemi ortaya çıktı.
Tuzla'da Singapur bayraklı 180 metrelik Hoegh Pusan isimli araba taşıyıcı gemi, dün gece saatlerinde Tuzla demir sahasında demir tarayarak karaya oturdu.
Yardım talebinde bulunan ve boş vaziyette olduğu öğrenilen gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kıyem-3 can kurtarma botu, Kurtarma-7 isimli kurtarma römorkörü sevk edildi.
Olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı belirtildi. Gün ağarınca karaya oturan gemi ortaya çıktı. Geminin kıyı da kurtarılmayı beklediği görüldü.