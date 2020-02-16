Video Yaşam Son dakika! Tuzla'daki tersanede gemi yangını | Video

Son dakika! Tuzla'daki tersanede gemi yangını | Video

Son dakika! Tuzla'daki tersanede gemi yangını | Video
16.02.2020 | 18:23

Tuzla'da bakım için tersanede bulunan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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