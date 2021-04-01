Video Yaşam SON DAKİKA: Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Bahar Candan Uludağ'da yaşadığı saldırı ile ilgili açıklama

SON DAKİKA: Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Bahar Candan Uludağ'da yaşadığı saldırı ile ilgili açıklama

SON DAKİKA: Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Bahar Candan Uludağ'da yaşadığı saldırı ile ilgili açıklama
01.04.2021 | 09:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Bahar Candan Uludağ'da yaşadığı saldırı ile ilgili açıklama 03:06
SON DAKİKA: Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Bahar Candan Uludağ'da yaşadığı saldırı ile ilgili açıklama 01.04.2021 | 09:37
SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu'da trafik magandası dehşeti kamerada... Tekme tokat dövdü! 00:37
SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu'da trafik magandası dehşeti kamerada... Tekme tokat dövdü! 01.04.2021 | 09:37
SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'deki silahlı çatışma dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü 2 yaralı 02:26
SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'deki silahlı çatışma dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü 2 yaralı 01.04.2021 | 08:23
İstanbul Küçükçemece'de 3 katlı binada yangın! 06:05
İstanbul Küçükçemece'de 3 katlı binada yangın! 01.04.2021 | 09:02
Jandarma ekiplerinin İstanbul'daki nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 41 kilo eroin ele geçirildi 02:05
Jandarma ekiplerinin İstanbul'daki nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 41 kilo eroin ele geçirildi 01.04.2021 | 09:02
SON DAKİKA: İstanbul'da metro seferleri aksadı vatandaşlar yollarda kaldı! 00:38
SON DAKİKA: İstanbul'da metro seferleri aksadı vatandaşlar yollarda kaldı! 01.04.2021 | 09:02
Başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu 02:03
Başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu 01.04.2021 | 08:23
Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı | Video 01:59
Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı | Video 01.04.2021 | 08:56
Kocaeli'de mağazanın reyonundan bıçak alan şahıs bileklerini kesti 00:57
Kocaeli'de mağazanın reyonundan bıçak alan şahıs bileklerini kesti 01.04.2021 | 08:24
İstanbul'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe | Video 02:05
İstanbul'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe | Video 01.04.2021 | 08:38
İzmir'de akraba cinayeti 01:20
İzmir'de akraba cinayeti 01.04.2021 | 08:22
Kayseri’de toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu | Video 00:39
Kayseri’de toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu | Video 01.04.2021 | 08:09
Son dakika! Konya’da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 01:15
Son dakika! Konya’da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 01.04.2021 | 08:09
TRT EBA TV 1 Nisan 2021 Perşembe Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (1 Nisan 2021 Perşembe) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri 01.04.2021 | 06:18
TRT EBA TV izle! 1 Nisan Perşembe Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (1 Nisan Perşembe) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 01.04.2021 | 06:18
8 metre yüksekte ördüğü duvarla birlikte yere çakıldı | Video 00:32
8 metre yüksekte ördüğü duvarla birlikte yere çakıldı | Video 31.03.2021 | 17:22
Esra Erol'dan sert tepki! Genç kız 18 yaşına girdiği gün 44 yaşında adamla evlendi... Saklayacak bir şeyi... 15:10
Esra Erol'dan sert tepki! Genç kız 18 yaşına girdiği gün 44 yaşında adamla evlendi... "Saklayacak bir şeyi..." 31.03.2021 | 17:06
Antalya'da korkutan hortum kamerada 00:42
Antalya'da korkutan hortum kamerada 31.03.2021 | 16:39
Oksijen tüpü ile hastanede doktor kovalayan şahsa 5 yıl hapis | Video 01:44
Oksijen tüpü ile hastanede doktor kovalayan şahsa 5 yıl hapis | Video 31.03.2021 | 16:55
Trafikte kavga anları kamerada: Motor kaskıyla birbirlerine girdiler | Video 00:52
Trafikte kavga anları kamerada: Motor kaskıyla birbirlerine girdiler | Video 31.03.2021 | 16:55

Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Bahar Candan'dan son dakika açıklaması... Uludağ'da, tanımadığını iddia ettiği birinin saldırısına uğrayan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Bu hepimizin başına gelebilecek bir şey. Herkesin şu anda, sokağa çıktığı an, bir saldırganın saldırısına uğrayabilir. Sırf kadın olduğu için, ondan güçsüz olduğu için. dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Televizyonda yayınlanan bir yarışmayla ünlenen, ardından sosyal medya fenomeni haline gelen Bahar Candan, 24 Mart'ta, Uludağ'da katıldığı bir partide, tanımadığını iddia ettiği bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın, 'Seni ve tipini beğenmiyorum' diyerek saldırdığını iddia eden Candan, bu nedenle yüzüne 10 dikiş atıldığını duyurdu.


HERKES SOKAĞA ÇIKTIĞI AN SALDIRIYA UĞRAYABİLİR
Basın mensuplarına açıklama yapan Bahar Candan, yaşadıklarının herkesin başına gelebileceğini söyledi. Candan, Çok kötü günler geçirdim. Zor şeyler yaşadım. Benim için çok zordu. Saldırganla aramda hiçbir kişisel sorun, hiçbir bağ, hiçbir geçmiş yok. Saldırgan benim bir hayranım olarak yaklaştı bana. Benimle gündüz kayak yaparken fotoğraf çektirdi. Sonrasında akşam böyle bir olay yaşadım. Çok üzgünüm. Her şey yargıda şu an. Bana destek veren halkımıza çok teşekkür ediyorum. İlk kez televizyonda bu kadar darp edilmiş yorgun görüntüm olacak. Sosyal medyada okuduğumuz olumsuz yorumların, eleştirilerin, kıskançlıkla atıldığını düşündüğümüz o yorumların sahiplerinin günlük hayatta karşımıza çıkıp, her kadına, kendinden daha güçsüz olduğu için bunu yapabileceğini gördüm ben. Hiç düşünmemiştim. Beni sevmeyen birinin bir gün yanıma gelip bana vurabileceğini hiç hayal etmemiştim. Bu hepimizin başına gelebilecek bir şey. Senin annenin, benim annemin, benim başıma her an herkesin... Şu anda, sokağa çıktığı an, bir saldırganın saldırısına uğrayabilir. Sırf kadın olduğu için, ondan güçsüz olduğu için...

KİŞİSEL BİR SALDIRI DEĞİL
Ben olayı çok kişisel algılamıyorum. Hele ki, böyle bir zamanda olay hiç kişisel değil. Çünkü benim kişiye karşı işlediğim hiçbir suç yok. Kişisel hiçbir problemim yok. Bence kadına şiddetle ilgili. Saldırganı daha sonra hiç görmedim diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA