SON DAKİKA: Van'da fırında çekilen mide bulandıran skandal görüntülere sosyal medyada tepki yağıyor!
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Son dakika haberleri... Van'da bir fırında çelikdiği iddia edilen mide bulandıran skandal görüntülere sosyal meday kullanıcılarından tepki yağdı!
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntüler büyük tepki çekti. Bölgede bulunan bir ekmek fırınında kaydedilen görüntülerde, birkaç kişinin ekmek hamuru ile yaptığı yakışıksız hareketler görüldü.
HAMURA TEKME ATTI
Hijyen kurallarının yok sayıldığı videoda, fırın çalışanlarının ekmek hamuruna tekme attığı, top oynar gibi oynadığı, hamurun bir tavana bir yere atıldığı görülüyor. Videoyu çeken kişinin bir ara "Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak" dediği duyuluyor.