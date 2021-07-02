Son Dakika: Van'da fırındaki ekmek hamuru ile mide bulandıran oyun görüntülerine sosyal medyada tepki yağıyor

Son dakika haberleri... Van'ın Erciş ilçesinde bir fırında çekildiği iddia edilen mide bulandıran skandal görüntüler sosyal medayda gündem oldu! Fırındaki mide bulandrıan skandal görüntülerde fırın çalışanlarını ekmek hamurlarına futbol topu gibi ayakla vurarak eğlendikleri görülüyor.