Video Yaşam SON DAKİKA: Van'daki tünel inşaatında göçük: 2 kişi enkaz altında kaldı | Video
SON DAKİKA: Van'daki tünel inşaatında göçük: 2 kişi enkaz altında kaldı | Video

SON DAKİKA: Van'daki tünel inşaatında göçük: 2 kişi enkaz altında kaldı | Video

16.09.2022 | 22:17

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Son dakika haberi: Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere mevkisinde inşaatı devam eden tünelde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 kişi enkaz altında kaldı.

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Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Van'ın Gürpınar ile Başkale ilçeleri arasındaki Güzeldere mevkinde meydana geldi. Bölgede devam eden tünel inşaatı sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı göçükte 2 kişi de enkaz altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler enkaz ltında kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı.

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