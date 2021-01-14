SON DAKİKA | Whatsapp sözleşmesi hakkında flaş açıklama! Whatsapp sözleşmesi iptal mi edildi? | Video

Whatsapp sözleşmesinde son dakika haberi: Türkiye'de Rekabet Kurulu WhatsApp'tan verilerin paylaşılması zorbalığının durdurmasını istedi. Facebook ve WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik yeni sözleşme onaylatılması tartışmaları devam ederken, Rekabet Kurulu, Facebook'a ait olan WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı. Öte yandan Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay'ın yaptığı son dakika açıklamasında "WhatsApp açık rıza ile her türlü bilgiyi legalize etmek istiyor. Güvenlik alanında yerli ve milli çözümler olmalı" ifadeleri yer aldı