Son dakika: Yangın haberleri peş peşe geldi! Dalaman ve Kaş alev alev yanıyor! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı | Video
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Son dakika haberi: Muğla'nın Dalaman ilçesinde plastik atık deposunda bir kez daha yangın çıktı. 14.00 sıralarında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, Kaş'tan da bir yangın haberi geldi.