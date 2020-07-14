Video Yaşam Son Dakika: YouTube'dan Müge Anlı'ya büyük ödül! 1 milyonu aşan Müge Anlı'ya 'YouTube Gold' ödül | Video

Son Dakika: YouTube'dan Müge Anlı'ya büyük ödül! 1 milyonu aşan Müge Anlı'ya 'YouTube Gold' ödül | Video

Son Dakika: YouTube'dan Müge Anlı'ya büyük ödül! 1 milyonu aşan Müge Anlı'ya 'YouTube Gold' ödül | Video
14.07.2020 | 10:55

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Son dakika haberi... Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Milyonu aştı! Sabah kuşağının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Dünya’nın en çok kullanılan video paylaşım platformu YouTube, 1 milyon aboneye ulaşan Müge Anlı’ya, ABD’deki Youtube merkezinden GOLD ÖDÜL gönderildi. Daha önce de 100 bin abone sayısına ulaşan Anlı’ya YouTube logolu gümüş plaket layık görülmüştü.

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Bu başarının ardından Anlı'nın Youtube'da bulunan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kanalının abone sayısı 1 Milyonu aşınca Youtube, bu başarıyı tebrik etmek için Müge Anlı'ya bu defa Gold Ödülü gönderdi.

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