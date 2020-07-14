Son Dakika: YouTube'dan Müge Anlı'ya büyük ödül! 1 milyonu aşan Müge Anlı'ya 'YouTube Gold' ödül | Video

Son dakika haberi... Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Milyonu aştı! Sabah kuşağının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Dünya’nın en çok kullanılan video paylaşım platformu YouTube, 1 milyon aboneye ulaşan Müge Anlı’ya, ABD’deki Youtube merkezinden GOLD ÖDÜL gönderildi. Daha önce de 100 bin abone sayısına ulaşan Anlı’ya YouTube logolu gümüş plaket layık görülmüştü.

Bu başarının ardından Anlı'nın Youtube'da bulunan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kanalının abone sayısı 1 Milyonu aşınca Youtube, bu başarıyı tebrik etmek için Müge Anlı'ya bu defa Gold Ödülü gönderdi.