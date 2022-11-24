Video Yaşam Sonbahar renklerine bürünen Pınarbaşı, görenleri mest ediyor | Video
Sonbahar renklerine bürünen Pınarbaşı, görenleri mest ediyor | Video

Sonbahar renklerine bürünen Pınarbaşı, görenleri mest ediyor | Video

24.11.2022 | 10:18

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve vatandaşların dinlenmek için tercih ettiği Pınarbaşı Mesire Alanı, sonbaharın tonlarına bürünürken, ortaya çıkan manzaralar ise görenleri mest ediyor.

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Doğal güzellikleriyle her mevsim görsel şölen sunan Aydın, sonbahar renklerine büründü. Merkez ilçe Efeler'de bulunan, içerisinden Tabakhane Deresi'nin geçtiği Pınarbaşı Mesire Alanı da su ve kuş seslerinin yanı sıra renk cümbüşü oluşturan muhteşem doğası ile Aydınlıların uğrak yeri olmaya devam ediyor. Çeşitli ağaç ve bitki türlerine ev sahipliği yapan mesire alanında, sonbaharın sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına bürünen ağaçları ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Kimi vatandaşlar spor için yürüyüş yaparken, kimi vatandaşlar ise oluşturulan alanlarda piknik yaparak doğayla iç içe bir gün geçiriyor. Fotoğraf ve doğa tutkunlarının da vazgeçilmez yerleri arasında yer alan mesire alanı, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırırken eşsiz doğa güzelliği ile yağlı boya tablolarını andırıyor.

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