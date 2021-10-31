Sonbaharda sis manzarasıyla sabah güneşi havadan görüntülendi

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Zonguldak'ta sonbahar manzaralarına güneşin doğuşu da eklendi. Güz rengini alan ağaçlar sis ve güneşle birlikte kartpostallık manzaralara eşlik etti. Sabahın erken saatlerinde oluşan manzara drone ile havadan görüntülendi.
Sonbahar mevsiminde güz rengini alan ağaçlara güneşin doğuşu ve sis manzarası da eşlik edince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Sabahın erken saatlerinde oluşan manzaralar adeta izleyenleri büyüdü. Havaların soğumasıyla birlikte yanan sobaların dumanlarının da eklendiği sisli manzaraya güneşin doğuşuyla ortaya çıktı. O anlar ise drone ile havadan görüntülendi. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde güne uyanan vatandaşlar oluşan doğal güzelliği izlemeye doyamadı. Güz rengini alarak sararan ağaçlar sonbaharın güzelliğini yaşattı.