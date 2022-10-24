Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar güzelliği ile mest ediyor
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Erzincan’da sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar, farklı bir güzelliğe büründü.
Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı bir renk katıyor. Rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.
Rengarenk dağları izlerken büyük keyif aldıklarını dile getiren bir vatandaş, "Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı" dedi.
Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğaseverlerin ilgisini çekerken, bölge fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri haline geldi.