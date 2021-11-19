Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:21
Bursa'da tarihî çarşıyı gölgeleyen bina böyle yıkıldı | Video 19.11.2021 | 13:40
03:04
Sonbaharın doğaya yansıyan tonları mest etti | Video 19.11.2021 | 12:02
00:57
04:38
04:10
Tokat'ta ayı saldırısından güreşerek kurtuldu | Video 19.11.2021 | 11:51
02:20
06:04
At üzerinde ok attılar, kılıç salladılar | Video 19.11.2021 | 10:58
04:55
Esenyurt'ta eşiyle tartıştı... Öfkelenince arabasını parçaladı! | Video 19.11.2021 | 10:59
01:16
Rüşvetçi icra memurlarına operasyon: 33 gözaltı | Video 19.11.2021 | 11:01
05:19
Kimsesiz adam ile farenin dostluğu: Ekmeğini bile fareyle paylaşıyor 19.11.2021 | 10:37
03:54
01:09
Son dakika: 9 ilçede 9 adrese şok baskın! DEAŞ'a operasyon 19.11.2021 | 10:44
02:37
Çocukların "zil oyunu" kanlı bitti | Video 19.11.2021 | 10:36
00:49
Gaziosmanpaşa'da motosikletli kuryelerin çarpıştığı kaza kamerada | Video 19.11.2021 | 10:16
00:57
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 15 metreye düşürdü 19.11.2021 | 10:21
01:56
Çalıştığı döviz bürosundaki kasadan paraları böyle çaldı | Video 19.11.2021 | 10:16
02:29
02:13
04:11
Sakarya’nın Kocaali ile Hendek ilçeleri arasında yer alan ve 4 mevsim farklı güzelliklere sahip 900 rakımlı Çam Dağı sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarıyla hayran bıraktı.
Kocaali ve Hendek ilçesi arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharda yapraklarını dökmeye başladı. Kestane, çam ve gürgen ağaçlarının sararan yapraklarıyla oluşan yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonları görenleri adeta büyüledi. Eşsiz manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı sunan Çam Dağı'nda oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi. Fotoğraf tutkunlarından da ilgi gören ormanlarda gün batımı da seyrine doyumsuz kareler ortaya çıkardı.