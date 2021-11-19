Sonbaharın doğaya yansıyan tonları mest etti | Video

Sakarya’nın Kocaali ile Hendek ilçeleri arasında yer alan ve 4 mevsim farklı güzelliklere sahip 900 rakımlı Çam Dağı sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarıyla hayran bıraktı.

Kocaali ve Hendek ilçesi arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharda yapraklarını dökmeye başladı. Kestane, çam ve gürgen ağaçlarının sararan yapraklarıyla oluşan yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonları görenleri adeta büyüledi. Eşsiz manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı sunan Çam Dağı'nda oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi. Fotoğraf tutkunlarından da ilgi gören ormanlarda gün batımı da seyrine doyumsuz kareler ortaya çıkardı.