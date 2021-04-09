SOND DAKİKA: Düzce'de kız kardeşe taciz olayında şoke eden intikam kamerada! Ateşe verip böyle kameraya çekti...

Son dakika haberleri... Düzce'de kız kardeşini taciz ettiğini iddia ettiği komşusu kaçınca ele geçirdiği lüks cipini yakan şahsın çektiği korku dolu görüntüler ortaya çıktı!

Düzce'de A.T.Ç., komşusu İ.S.'nin kız kardeşini taciz ettiğini iddia ederek, aracıyla peşine düştü. İ.S. cipinden inip kaçarken, A.T.Ç. aracı ateşe vererek yaktı.

Olay, gece saatlerinde Düzce Bahçeköy Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.T.Ç., komşusu İ.S.'nin kız kardeşini taciz ettiğini öne sürerek, görüşmek istedi. İ.S. ise cipi ile kaçmaya başladı. Bir süre sonra aracını Küçük Sanayi Sitesi mevkiine bırakan İ.S., buradan yaya olarak kaçtı. Bunun üzerine A.T.Ç., yanında bulunan iki kişiyle birlikte İ.S.'ye ait cipin camını kırarak aracı Bahçeköy Köyü'nde Melen çayı kenarına götürüp ateşe verdi. Aracı yaktığı anları görüntüleyen A.T.Ç., tehditler savurdu. Araç alev alev yanarken, geriye metal yığını kaldı.



Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri aracı yakan A.T.Ç. ile yanında bulunan A.Ç. ve S.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.