Video Yaşam Songül Karlı video paylaştı, beğeni rekoru kırdı | Video

Songül Karlı video paylaştı, beğeni rekoru kırdı | Video

Songül Karlı video paylaştı, beğeni rekoru kırdı | Video
15.08.2021 | 14:10

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Ünlü şarkıcı Songül Karlı instagram hesabından fotoğraflarından oluşan bir video paylaştı. Songül Karlı'nın hayranları, videoyu beğeni yağmuruna tuttu.

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