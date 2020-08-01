Video Yaşam Songül Karlı'dan flaş Müge Anlı açıklaması! Her şeyi canlı yayında... | Video

Songül Karlı'dan flaş Müge Anlı açıklaması! Her şeyi canlı yayında... | Video

Songül Karlı'dan flaş Müge Anlı açıklaması! Her şeyi canlı yayında... | Video
01.08.2020 | 16:03

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Ünlü Şarkıcı Songül Karlı, atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılacağı tarihi açıkladı! Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 Milyon TL dolandırdığını açıklayan Songül Karlı 3 hafta sonra Müge Anlı canlı yayınına konuk olarak gerçekleri açıklayacağını duyurdu.

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