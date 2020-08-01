Songül Karlı'dan flaş Müge Anlı açıklaması! Her şeyi canlı yayında... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
00:30
İstanbul Ataşehir'de kasapta kıyma çekme sırası kavgası | Video 01.08.2020 | 15:30
01:11
05:41
10:52
00:39
Son Dakika: Dikkat çeken kurban manzaraları: Her yerde kestiler! | Video 01.08.2020 | 12:13
21:11
01:11
Sakarya'da yola çıkan tilkiye su verdiler | Video 01.08.2020 | 12:37
07:55
01:29
00:23
00:05
Çaldığı telefonu bahçeye saklayan zanlı yakalandı | Video 01.08.2020 | 11:49
00:11
01:41
02:37
01:37
00:33
03:03
01:22
02:05
Malatya'da kesilen Kurbanlık büyükbaş, tüberkülozlu çıktı | Video 31.07.2020 | 16:55
Ünlü Şarkıcı Songül Karlı, atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılacağı tarihi açıkladı! Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 Milyon TL dolandırdığını açıklayan Songül Karlı 3 hafta sonra Müge Anlı canlı yayınına konuk olarak gerçekleri açıklayacağını duyurdu.