Songül Karlı'dan flaş Müge Anlı açıklaması! Her şeyi canlı yayında... | Video

Ünlü Şarkıcı Songül Karlı, atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılacağı tarihi açıkladı! Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 Milyon TL dolandırdığını açıklayan Songül Karlı 3 hafta sonra Müge Anlı canlı yayınına konuk olarak gerçekleri açıklayacağını duyurdu.