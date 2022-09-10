Video Yaşam Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı | Video
Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı | Video

Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı | Video

10.09.2022 | 09:38

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yurt dışından Türkiye’ye sörf tahtası içinde uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı. Bagaj bölümüne verilen sörf tahtalarını inceleyen jandarma ekipleri, tahtaların içine gizlenmiş vaziyette 4 kilo kokain ele geçirdi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda yurt dışından Türkiye'ye sörf tahtası içinde uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı. Bagaj bölümüne verdikleri sörf tahtalarını inceleyen Jandarma ekipleri, tahtaların içine gizlenmiş vaziyette 4 kilo kokain ele geçirdi. Yakalanan biri yabancı uyruklu 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SÖRF TAHTASI İÇİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİ
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli şahısların yurt dışından sörf tahtalarının içine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde getirerek İstanbul genelinde piyasaya satacağı bilgisini aldı. Alınan bilgi çerçevesinde araştırmalara başlayan Jandarma ekipleri, yabancı uyruklu olan şüphelinin yurtdışından Türkiye'ye turist gibi geleceği, uyuşturucu maddeyi gizlediği sörf tahtalarını uçağın bagaj kısmına paketleyerek koyduğu ve diğer şüphelinin kendisini Türkiye'de karşılayacağı bilgisini elde etti.

HAVALİMANINDA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Uçuş saati ve kodunun tespit edilmesi üzerine Jandarma ekipleri İstanbul Havalimanında takibe başladı. Söz konusu uçak iniş yaptıktan sonra bagaj bölümünde sörf tahtalarını bir şahsın aldığının belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı ve şüpheli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Operasyonda; sörf tahtaları arasına gizlenmiş vaziyette 4 kilo kokain ele geçirildi.

Yakalanan biri yabancı uyruklu 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik soruşturma devam ediyor.

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