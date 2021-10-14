Sorumsuz baba, küçük yaştaki kızına motosiklet kullandırdı, o anları kayda aldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
12 bin yıllık antik kent gün yüzüne çıkıyor | Video 14.10.2021 | 15:34
00:58
03:13
Kadir Şeker'in avukatı: "Beklentimiz bozma kararı verilmesi" | Video 14.10.2021 | 15:23
05:47
05:16
Kırgız genç 7’nci kattan yere böyle çakıldı | Video 14.10.2021 | 14:28
00:26
Nişantaşı'nda kuyumcuda yaşanan silahlı soygun kamerada | Video 14.10.2021 | 14:28
03:51
Derya Tuna ve komşusunu davalık eden kavga kamerada | Video 14.10.2021 | 13:51
04:35
İSKİ’nin beton blok taşıyan kamyonu otomobilin üzerine devrildi | Video 14.10.2021 | 12:58
03:22
04:56
Müge Anlı'da ortaya çıktı! Nurgül Beyhan nasıl öldürüldü? | Video 14.10.2021 | 11:42
04:19
Hareket halindeki lüks otomobil alev alev böyle yandı | Video 14.10.2021 | 11:24
02:51
Doğu Ekspresi tarihi istasyonda böyle görüntülendi | Video 14.10.2021 | 11:24
01:07
Fidye için adam kaçıran şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı | Video 14.10.2021 | 11:23
00:32
İstanbul Bağcılar'da taksiciyle müşterinin yumruk yumruğa kavgası 14.10.2021 | 11:25
01:34
04:25
Aynı dükkanı 20 dakika arayla iki defa soydular | Video 14.10.2021 | 10:58
05:03
00:13
Takside unutulan altınları karakola teslim etti | Video 14.10.2021 | 10:32
03:13
Polisten kaçan motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi | Video 14.10.2021 | 10:21
02:36
Isparta’da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı | Video 14.10.2021 | 10:21
Küçük yaştaki kızına hiçbir önlem almadan motosiklet kullandıran ve o anları paylaşan baba, sosyal medyada tepki topladı.
Sevde Nur isimli kızına trafiğe açık yolda motosiklet eğitimi veren baba, o anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde baba "Sevde Nur'un ilk motosiklet kullanımı" diyerek kızına gaz vermesini söylüyor. Küçük kız ise, "hiç bakamayacağım" diyerek tedirginliğini dile getiriyor. Babanın çektiği bu görüntüler büyük tepki toplayınca sosyal medyadan kaldırıldı.