Video Yaşam Sorumsuz baba, küçük yaştaki kızına motosiklet kullandırdı, o anları kayda aldı | Video
Sorumsuz baba, küçük yaştaki kızına motosiklet kullandırdı, o anları kayda aldı | Video

Sorumsuz baba, küçük yaştaki kızına motosiklet kullandırdı, o anları kayda aldı | Video

14.10.2021 | 15:34

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Küçük yaştaki kızına hiçbir önlem almadan motosiklet kullandıran ve o anları paylaşan baba, sosyal medyada tepki topladı.

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Sevde Nur isimli kızına trafiğe açık yolda motosiklet eğitimi veren baba, o anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde baba "Sevde Nur'un ilk motosiklet kullanımı" diyerek kızına gaz vermesini söylüyor. Küçük kız ise, "hiç bakamayacağım" diyerek tedirginliğini dile getiriyor. Babanın çektiği bu görüntüler büyük tepki toplayınca sosyal medyadan kaldırıldı.

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