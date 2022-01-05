Video Yaşam Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kur’an okuyan imam "Allah" cezbesine irkildi, sonra tebessüm etti | Video
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kur’an okuyan imam

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kur’an okuyan imam "Allah" cezbesine irkildi, sonra tebessüm etti | Video

05.01.2022 | 15:29

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Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nin imam hatibi Kur’an-ı Kerim tilaveti yaptığı sırada cemaatten bir kişinin yüksek sesle 'Allah' diyerek bağırmasıyla yerinden sıçradı. Korkan cami imam hatibi, elini kalbine koyarak ”Kalpten gidecektim” dedi. Hatibin korktuğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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