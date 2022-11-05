Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a saldırmışlardı: O şehir eşkıyaları gözaltına alındı | Video

İstanbul Emniyeti, sosyal medya fenomeni Nilay Toprak’a saldıran trafik magandası iki şehir eşkıyasını yakaladı.

İstanbul Polisi; 4 Kasım Cuma günü sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'ın saldırıya uğramasıyla ilgili inceleme başlattı. Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde Nilay Toprak'ın kullandığı araca saldıran, zarar veren, küfürler ve hakaretler ettikleri Nilay Toprak'ı tehdit eden motosikletli iki şehir eşkıyasının kimlik bilgileri kısa süre içerisinde tespit edildi. Nilay Toprak'ın aracını tekmeleyen şehir eşkıyaları M.K. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. İki trafik magandası şehir eşkıyası "Mala Zarar Vermek, Tehdit, Hakaret, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.