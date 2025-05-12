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Sosyal medya fenomeninin kardeşini böyle kaçırdılar: Fidye olarak dükkan istediler | Video

Sosyal medya fenomeninin kardeşini böyle kaçırdılar: Fidye olarak dükkan istediler | Video

12.05.2025 | 12:39

İstanbul’da sosyal medyada otomobil videolarıyla ünlü olan fenomen H.T.’nin kardeşi T.A.T. fidye için kaçırıldı. Olay, emniyeti alarma geçirirken, polis ekiplerinin peş peşe düzenlediği operasyonlar sonucu şüpheliler baskınlardan haberdar oldu. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler T.A.T.’nin cebine 2 bin lira taksi ücreti koyarak onu serbest bıraktı. Fidye olarak dükkan isteyen 4 şüpheli gözaltına alınırken, fenomenin kardeşinin kaçırma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da 29 Nisan Cuma günü M.T.(54) Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına oğlunun kaçırıldığı ihbarında bulundu. M.T., oğlunun telefonundan kendisini arayan bir kişinin "Oğlun elimizde. Bize bir dükkan tapusu getir, oğlunu al." dediğini söyleyerek yardım istedi. Kaçırılan T.A.T.'nin (21) sosyal medya üzerinde çektiği otomobil temalı videolarla 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan fenomen H.T.'nin kardeşi olduğu belirlendi.

KAÇIRMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda T.A.T.'nin kaçırıldığı anların kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, mağdurun aracını takip eden iki otomobilin, T.A.T.'nin içinde bulunduğu aracı durdurdukları ve onu otomobillerine alarak uzaklaştıkları görüldü.

OPERASYONLA KISKACA ALINAN ŞÜPHELİLER FİDYE PLANINDAN VAZGEÇTİ
Polis ekipleri, yürütülen çalışmalarda yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. İncelemeler sonucunda T.A.T.'nin götürüldüğü Bağcılar, Fatih, Şişli ve Kartal'daki adresler tespit edilerek peş peşe operasyon düzenlendi. Ancak yapılan baskınlarda, şüphelilerin kaçırılan kişiyle birlikte adreslerden kısa süre önce ayrıldıkları belirlendi. Öte yandan, şüphelilerin baba M.T. ile irtibata geçerek "Tapudan vazgeçtik. Sen şikayetini geri çek, oğlunu sana gönderelim" dediği ortaya çıktı.

CEBİNE 2 BİN LİRA TAKSİ PARASI KOYUP SERBEST BIRAKTILAR
Soruşturma kapsamında şüphelilerin polis ekiplerinin yoğun baskısı sonucu yakalanacaklarını anladıklarında kaçırdıkları T.A.T.'nin cebine 2 bin lira taksi parası koydukları ve Beykoz'da serbest bıraktıkları tespit edildi. Taksiye binerek ailesinin yanına giden T.A.T. "Sürekli adres değiştiriyorlar. Yakalanmaktan çok korkuyorlardı. Sonunda biz bu işten vazgeçtik deyip bana 2 bin lira para taksi parası vererek serbest bıraktılar" dedi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, olaya karışan S.T.(36), G.D.(49), A.Ö.(26), G.Ö.(49) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde kimseye bir zarar vermeyi düşünmediklerini, sadece alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ö. ve S.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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