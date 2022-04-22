Video Yaşam Sosyal medya hesaplarından tespit edilen trafik magandalarına ceza yağdı | Video
Sosyal medya hesaplarından tespit edilen trafik magandalarına ceza yağdı | Video

Sosyal medya hesaplarından tespit edilen trafik magandalarına ceza yağdı | Video

22.04.2022 | 12:31

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Başakşehir, Kadıköy ve Ümraniye'de drift atan, trafikte makas atan sürücülere yönelik yapılan çalışmalarda 4 sürücü sosyal medya hesaplarından tespit edildi. 4 sürücüye toplamda 44 bin 870 TL idari para cezası uygulandı.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte drift atan ve zikzak çizerek hem diğer sürücüleri hem de kendilerini tehlikeye atan sürücülere yönelik çalışma yaptı. Sosyal medya görüntülerini inceleyen ekipler, 4 sürücü hakkında işlem yaptı. İki sürücünün Başakşehir Atatürk Olimpiyat Parkı civarında drift ve makas attığı tespit edildi. Kimlikleri belirlenen H.K ve F.N yakalandı. Yakalanan 2 sürücüye 26 bin 193 lira para cezası kesildi. Ümraniye Deve Geçidi Tüneli'nde bir sürücünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Sürücü M.S'ye ise 9 bin 125 lira para cezası kesildi. Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde ise drift yapan bir sürü belirlendi. A.A.T'ye ise toplam 9 bin 552 lira cezai işlem uygulandı.

Toplamda sürücülere 44 bin 870 lira ceza kesilirken, F.N ve A.A.T'nin sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konuldu. M.S'nin aracı ise 2 ay trafikten men edilirken, sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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