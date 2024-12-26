Sosyal medya silah paylaşanlara özel harekat polislerinden nefes kesen şafak operasyonu | Video
Edirne'de 33 adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda özel harekat polislerinin operasyon anı nefes kesti.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği ve 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda nefes kesen anlar yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne'nin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, operasyona katılan polislere başarılar diledi.
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