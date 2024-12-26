Sosyal medya silah paylaşanlara özel harekat polislerinden nefes kesen şafak operasyonu | Video 26.12.2024 | 10:31 Edirne'de 33 adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda özel harekat polislerinin operasyon anı nefes kesti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraf paylaşan, çeşitli suçlardan atanmaları bulunan 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi.Özel harekat polislerinin de destek verdiği ve 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda nefes kesen anlar yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne'nin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, operasyona katılan polislere başarılar diledi.