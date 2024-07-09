Sosyal medya üzerinden anlaştıkları kişilerle fuhuş yapanlara operasyon | Video 09.07.2024 | 12:53 Bitlis'te sosyal medya yayınlarıyla ulaştıkları kişilerle anlaşıp fuhuş yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde, sosyal medyadan yaptıkları yayınlarla ulaştıkları ve bu kişilerle para karşılığı birlikte oldukları belirlenen 5 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda, çete lideri olduğu belirlenen yabancı uyruklu M.D. ve 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında cep telefonları, ruhsatsız tabanca ile yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.