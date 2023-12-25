Sosyal medya üzerinden Türk ordusuna hakaret eden kişi yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, “Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek.” dedi.
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