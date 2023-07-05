Sosyal medyada "Atölyede silah üretimi" videosuna ilişkin 1 gözaltı | Video
Sosyal medyada ‘atölyede silah üretimi’ yapıldığına ilişkin videoların paylaşılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 şahsı yakaladı. Şahsın ülkeye kaçak yollarla geldiği tespit edilirken, silah üretimi yapmadığı bahse konu silahın ise kurusıkı olduğu öğrenildi.
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