Video Yaşam Sosyal medyada büyük tepki toplamışlardı! Polis, çete üyelerini Sakarya'da yakaladı | Video
Sosyal medyada büyük tepki toplamışlardı! Polis, çete üyelerini Sakarya'da yakaladı | Video

Sosyal medyada büyük tepki toplamışlardı! Polis, çete üyelerini Sakarya'da yakaladı | Video

12.07.2023 | 14:08

Sakarya’da çektikleri sosyal medya görüntüsü ile büyük tepki toplayan, '515 çetesi' üyeleri polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sosyal medyada yayınladıkları video ile adından söz ettiren '515 çetesi' üyesi oldukları öne sürülen kişiler, Adapazarı ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir görüntü paylaştı. Kişilerin paylaşımı üzerine ise polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, görüntüde yer alan kişileri gerçekleşen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.

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