Video Yaşam Canlı yayın yaparken kaza yaptı, kaldırıldığı hastaneden kaçtı! Kaza anı saniye saniye kamerada | Video
Canlı yayın yaparken kaza yaptı, kaldırıldığı hastaneden kaçtı! Kaza anı saniye saniye kamerada | Video

Canlı yayın yaparken kaza yaptı, kaldırıldığı hastaneden kaçtı! Kaza anı saniye saniye kamerada | Video

25.04.2022 | 15:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 00:58
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 25.04.2022 | 17:04
Antalya metruk binada korkutan yangın | Video 02:44
Antalya metruk binada korkutan yangın | Video 25.04.2022 | 15:04
Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu, komşular birbirine düştü | Video 02:23
Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu, komşular birbirine düştü | Video 25.04.2022 | 16:43
Bodrum’da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı | Video 01:26
Bodrum’da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı | Video 25.04.2022 | 15:05
Panik yapan sürücü kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı | Video 01:28
Panik yapan sürücü kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı | Video 25.04.2022 | 15:04
Yaralı sürücüye yardım etmek yerine, devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolataları yağmaladılar | Video 00:32
Yaralı sürücüye yardım etmek yerine, devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolataları yağmaladılar | Video 25.04.2022 | 16:23
Bursa’da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü! Ölen pilotların kimlikleri belli oldu | Video 02:15
Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü! Ölen pilotların kimlikleri belli oldu | Video 25.04.2022 | 16:04
Canlı yayın yaparken kaza yaptı, kaldırıldığı hastaneden kaçtı! Kaza anı saniye saniye kamerada | Video 04:34
Canlı yayın yaparken kaza yaptı, kaldırıldığı hastaneden kaçtı! Kaza anı saniye saniye kamerada | Video 25.04.2022 | 15:24
SON DAKİKA! Bursa’da uçak evlerin arasına düştü! İşte yaşananlar | Video 01:19
SON DAKİKA! Bursa'da uçak evlerin arasına düştü! İşte yaşananlar | Video 25.04.2022 | 15:45
’Beta’ lakabıyla bilinen rapçi Berk Bayındır 8. kattan düşüp ölmüştü! Son paylaşımı yürekleri dağladı | Video 00:40
'Beta' lakabıyla bilinen rapçi Berk Bayındır 8. kattan düşüp ölmüştü! Son paylaşımı yürekleri dağladı | Video 25.04.2022 | 15:42
100 bin TL’lik soygun yaptılar, 80 yaşındaki adamdan dayak yiyince kaçtılar | Video 06:27
100 bin TL’lik soygun yaptılar, 80 yaşındaki adamdan dayak yiyince kaçtılar | Video 25.04.2022 | 15:22
Kolye olarak astığı lazer, suikast silahı çıktı | Video 00:52
Kolye olarak astığı lazer, suikast silahı çıktı | Video 25.04.2022 | 15:22
Şanlıurfa’da çırçır fabrikasında yangın çıktı | Video 01:13
Şanlıurfa’da çırçır fabrikasında yangın çıktı | Video 25.04.2022 | 15:13
Masa ve sandalyeleri bile çaldı! Kısa sürede yakaladılar | Video 00:34
Masa ve sandalyeleri bile çaldı! Kısa sürede yakaladılar | Video 25.04.2022 | 15:10
Kâbus geri mi döndü? Marmara’da tekrar müsilaj görülecek mi? | Video 00:20
Kâbus geri mi döndü? Marmara'da tekrar müsilaj görülecek mi? | Video 25.04.2022 | 15:08
Dumandan etkilenen güvercini itfaiye eri kurtardı | Video 00:58
Dumandan etkilenen güvercini itfaiye eri kurtardı | Video 25.04.2022 | 15:07
Şanlıurfa’da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi | Video 04:28
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi | Video 25.04.2022 | 13:52
İstanbul sahillerinde korkutan görüntü! Müsilaj geri mi dönüyor? | Video 06:19
İstanbul sahillerinde korkutan görüntü! Müsilaj geri mi dönüyor? | Video 25.04.2022 | 14:25
Küçükçekmece’de korkutan kaza: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü | Video 03:32
Küçükçekmece’de korkutan kaza: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü | Video 25.04.2022 | 14:22
Radarla tespit edilen teknede 1 ton kaçak midye ele geçirildi | Video 00:45
Radarla tespit edilen teknede 1 ton kaçak midye ele geçirildi | Video 25.04.2022 | 14:25

MERSİN'in Tarsus ilçesinde cep telefonuyla hareket halindeki otomobilinde sosyal medyaya canlı yayın yapan Celil Y. (33), süratle girdiği kavşakta reüje çarparak şarampole yuvarlandı. Kaza anı, Celil Y.'nin yaptığı yayına yansıdı. Celil Y., kaza sonrası yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden giriş işlemleri yapılırken kaçtı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Celil Y., gece 02.00 sıralarında cep telefonuyla canlı yayın açarak, otomobiliyle caddelerde tur atmaya başladı. Süratli şekilde girdiği kavşakta hakimiyetini kaybeden Celil Y., önce refüje daha sonra ise karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kaza anı canlı yayında olan sürücünün cep telefonuna yansıdı. Kazadan sonra çalışmaya devam eden cep telefonu kamerasına diğer sürücülerin ve çevredeki vatandaşların yardım etmeye çalışması yansımaya devam etti.

SEDYEDEN KALKTI, KAÇTI
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Celil Y.'ye müdahale edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Celil Y., daha sonra tedavisi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstan hastaneye alınan Celil Y., giriş işlemlerinin yapıldığı sırada bulunduğu sedyeden kalkıp, hastaneden kaçtı. Celil Y.'nin ailesi, kendisinden haber alamadıkları için jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA