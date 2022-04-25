Canlı yayın yaparken kaza yaptı, kaldırıldığı hastaneden kaçtı! Kaza anı saniye saniye kamerada | Video
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde cep telefonuyla hareket halindeki otomobilinde sosyal medyaya canlı yayın yapan Celil Y. (33), süratle girdiği kavşakta reüje çarparak şarampole yuvarlandı. Kaza anı, Celil Y.'nin yaptığı yayına yansıdı. Celil Y., kaza sonrası yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden giriş işlemleri yapılırken kaçtı.
SEDYEDEN KALKTI, KAÇTI
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Celil Y.'ye müdahale edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Celil Y., daha sonra tedavisi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstan hastaneye alınan Celil Y., giriş işlemlerinin yapıldığı sırada bulunduğu sedyeden kalkıp, hastaneden kaçtı. Celil Y.'nin ailesi, kendisinden haber alamadıkları için jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.