Video Yaşam Sosyal medyada hakkında ‘öldü’ diye paylaşım yapılmıştı! Banu Parlak uğradığı saldırıyı anlattı! | Video
Sosyal medyada hakkında ‘öldü’ diye paylaşım yapılmıştı! Banu Parlak uğradığı saldırıyı anlattı! | Video

Sosyal medyada hakkında ‘öldü’ diye paylaşım yapılmıştı! Banu Parlak uğradığı saldırıyı anlattı! | Video

09.10.2021 | 18:24

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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın Instagram hesabından bir paylaşım yapılmıştı. Yapılan paylaşımda Banu Parlak’ın haince bir saldırıda öldürüldüğü iddia edilmişti. Fenomenin telefonunun çalındığı ortaya çıktı. Gözyaşları içerisinde bir video yayınlayan Parlak, "Işıklarda beklerken aracıma saldırdılar. Avukatımla gerekli şikayetleri yapacağız" ifadelerini kullanarak iddialara açıklık getirdi.

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