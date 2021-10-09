Sosyal medyada hakkında ‘öldü’ diye paylaşım yapılmıştı! Banu Parlak uğradığı saldırıyı anlattı! | Video
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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın Instagram hesabından bir paylaşım yapılmıştı. Yapılan paylaşımda Banu Parlak’ın haince bir saldırıda öldürüldüğü iddia edilmişti. Fenomenin telefonunun çalındığı ortaya çıktı. Gözyaşları içerisinde bir video yayınlayan Parlak, "Işıklarda beklerken aracıma saldırdılar. Avukatımla gerekli şikayetleri yapacağız" ifadelerini kullanarak iddialara açıklık getirdi.