Sosyal medyada küfürleşme silahlı çatışmayla bitti: 1 yaralı, 3 tutuklama | Video
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Adana’da iki grup arasında sosyal medyadaki küfürleşme yüzünden çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Sokakta yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Deniz'in hastaneye kaldırıldığı hafif ticari araçta ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Arat'ın evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çatışmanın Arat ile İlhanlı'nın sosyal medya üzerinden tartışıp, küfürleştikleri için yaşandığı ortaya çıktı. Öte yandan, hastanede tedavisi süren Deniz'in, 17 Ekim'de otomobiline düzenlenen kalaşnikoflu saldırıdan da yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Arat, Ahmet Enes Alataş ile Muhammet Salih İlhanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.