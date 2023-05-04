Sosyal medyada tanıştıkları kadınları çağırıp gasbettiler | Video
PENDİK'te sosyal medya üzerinden tanıştıkları yabancı uyruklu kadınları sözde buluşmak için çağırdıktan sonra, gasbettiği iddia edilen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin kadınların, buluşmaya gelmek için bindikleri taksi şoförlerini de gasbettikleri öğrenildi. Bir olay da güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aynı gece yine Pendik'te 34 yaşındaki M.G. adlı taksi şoförü de polise başvurarak yanındaki yabancı uyruklu kadın müşterisi ile birlikte gasbedildiğini söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken 11 Şubat'ta bir kez daha ortaya çıkan hırsızlar bu kez taksi şoförü Mahmut Y. ile aracında müşteri olarak bulunan İran uyruklu kadın Mina Z.'yi gasbetti.
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelilerin bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin aracın yanına yaklaştıkları, içindekileri gasbettikleri görüldü. Son olayın kadın mağduru Mina Z. "Onlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Buluşmaya karar verdik. Bana adres vererek taksiye binip gelmemi istediler. Verdikleri adrese gidince taksi parasını ödemek için yanımıza geldiler. Sonra silahla tehdit ederek para ve cep telefonlarımızı aldılar" dedi.
Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliğini tespit ettikleri iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler Bartu T.(25) ile Şafak A. (25) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Şafak A.'nın daha önceden 21 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bartu T. ve Şafak A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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