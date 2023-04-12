Sosyal medyada tartıştıkları şahsı yaralayan 3 kişi tutuklandı | Video
Samsun'da sosyal medya üzerinden atışma yaşayıp konuşmak için buluştukları şahsı bacaklarından vurarak yaralayan 3 kişi, KOM polisi tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili T.C.A., İ.G. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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