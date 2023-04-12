Sosyal medyada tartıştıkları şahsı yaralayan 3 kişi tutuklandı | Video 12.04.2023 | 16:21 Samsun'da sosyal medya üzerinden atışma yaşayıp konuşmak için buluştukları şahsı bacaklarından vurarak yaralayan 3 kişi, KOM polisi tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde 10 Nisan akşamı saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 şüpheli, sosyal medya üzerinden atıştıkları ve konuşmak için buluşmaya davet ettikleri E.K.'ye silahlı saldırı düzenledi. Her iyi bacağından da yaralanan E.K., Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırganlar kaçtı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili T.C.A., İ.G. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.