Video Yaşam Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 11 gözaltı | Video
Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 11 gözaltı | Video

Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 11 gözaltı | Video

22.03.2023 | 14:54

GAZİANTEP'te polisin düzenlediği operasyonda sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirdiği belirtilen 11 kişi, gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirdiği tespit edilen 11 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, belirlenen adreslere baskın yaparak şüphelileri gözaltına aldı. Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 11 gözaltı | Video 00:59
Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 11 gözaltı | Video 22.03.2023 | 14:54
Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 3 zehir taciri tutuklandı | Video 00:51
Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 3 zehir taciri tutuklandı | Video 22.03.2023 | 14:53
Refüjü aşıp karşı şeride geçen pikap kamyonet ile çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 02:51
Refüjü aşıp karşı şeride geçen pikap kamyonet ile çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 22.03.2023 | 14:41
Uzman isim uyardı! İstanbul’da beklerken Trabzon’da her an deprem olabilir | Video 04:57
Uzman isim uyardı! "İstanbul'da beklerken Trabzon'da her an deprem olabilir" | Video 22.03.2023 | 14:28
Motosikletli sürücünü hayatını kaybetmişti, o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:37
Motosikletli sürücünü hayatını kaybetmişti, o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.03.2023 | 14:11
TEM Otoyolu’nda kaza! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video 00:11
TEM Otoyolu'nda kaza! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video 22.03.2023 | 13:56
Bolu’da otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 2 ölü | Video 01:50
Bolu’da otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 2 ölü | Video 22.03.2023 | 12:38
Rönesans Rezidans’ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı! Pişkin ifade: Ben yapmadım babam yaptı | Video 01:21
Rönesans Rezidans’ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı! Pişkin ifade: "Ben yapmadım babam yaptı" | Video 22.03.2023 | 14:02
Kahramanmaraş Afşin’de konteyner kentte yaşam başladı | Video 05:41
Kahramanmaraş Afşin’de konteyner kentte yaşam başladı | Video 22.03.2023 | 13:12
Eşinin anısına fidan diken depremzede: “O gece kıyamet gibi bir şeydi” | Video 03:05
Eşinin anısına fidan diken depremzede: “O gece kıyamet gibi bir şeydi” | Video 22.03.2023 | 12:24
İş yeri kasasından 500 bin lira çalan hırsızlar yakalandı | Video 01:09
İş yeri kasasından 500 bin lira çalan hırsızlar yakalandı | Video 22.03.2023 | 12:24
Fatih’te polis memurunun şehit olmasına neden olan şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi | Video 00:39
Fatih’te polis memurunun şehit olmasına neden olan şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi | Video 22.03.2023 | 12:13
Duvarından Roma dönemine ait taşlar çıkan 548 yıllık cami ibadete açıldı | video 03:14
Duvarından Roma dönemine ait taşlar çıkan 548 yıllık cami ibadete açıldı | video 22.03.2023 | 11:28
‘Ben senin kapıcın mıyım?’ sözü sonu oldu! 26 yaşındaki Uğur’dan geriye bu görüntüler kaldı | Video 00:54
‘Ben senin kapıcın mıyım?’ sözü sonu oldu! 26 yaşındaki Uğur'dan geriye bu görüntüler kaldı | Video 22.03.2023 | 11:40
Malatya’daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: 7,6’lık depremde 5 katlı bina böyle çöktü | Video 00:29
Malatya'daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: 7,6’lık depremde 5 katlı bina böyle çöktü | Video 22.03.2023 | 11:30
Bağcılar’da dehşet anları kamerada: Borcunu almak için silahına sarılıp öldürmekle tehdit etti! | Video 00:23
Bağcılar'da dehşet anları kamerada: Borcunu almak için silahına sarılıp öldürmekle tehdit etti! | Video 22.03.2023 | 11:17
Sarıyer’de ’emanet motosiklet’ kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı | Video 01:13
Sarıyer’de 'emanet motosiklet' kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı | Video 22.03.2023 | 11:02
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mart 2023 Çarşamba atv izle! | Video 06:01
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mart 2023 Çarşamba atv izle! | Video 22.03.2023 | 10:26
Küçük Davut sahura uyandı, depremde ailesinin hayatını kurtardı: Depremzede Davut ve kardeşi Ecrin’in umut dolu hikayesi | Video 00:35
Küçük Davut sahura uyandı, depremde ailesinin hayatını kurtardı: Depremzede Davut ve kardeşi Ecrin'in umut dolu hikayesi | Video 22.03.2023 | 10:39
İstanbul’da motokurye sepetinde uyuşturucu ticareti: Koku önleyici paket kullanmış | Video 00:58
İstanbul’da motokurye sepetinde uyuşturucu ticareti: Koku önleyici paket kullanmış | Video 22.03.2023 | 10:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA