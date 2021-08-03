Sosyal medyadaki "Devlet yardım etmedi" yalanı böyle çöktü!

Sosyal medyada yanan evin yanında yatan Fatma Öksüzoğlu’nun fotoğrafını paylaşan kişiler, “Devlet yardım etmedi” şeklinde gerçek dışı iddialarda bulundu. Öksüzoğlu’nun AFAD görevlisine “Yardım ekipleri gelmeden ben annemi oraya götürdüm. Yardım gelince herkes elini açtı. Orada kalmadı” dedi. AFAD görevlisi de yemek ve su başta olmak üzere barınak temin edileceği belirtildi