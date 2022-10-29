Video Yaşam Sosyal medyadan silah satan şüpheliye operasyon | Video
Sosyal medyadan silah satan şüpheliye operasyon | Video

Sosyal medyadan silah satan şüpheliye operasyon | Video

29.10.2022 | 16:09

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İSTANBUL'da sosyal medya üzerinden silah sattığı tespit edilen D.K.'nin kaldığı eve düzenlenen operasyonda, dolabın arkasına yapılmış gizli bir bölümde 3 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik silah, 69 şarjör, 9 namlu ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sosyal medya üzerinden silah satışı yaptığı ve teslimatı da Sultanbeyli'de gerçekleştirdiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, şüphelinin D.K. olduğunu tespit etti. D.K.'yi bir süre takibe alan ekipler, şüphelinin Kağıthane'de bir akrabasının yanında kaldığını belirledi. Polis, D.K.'nin kaldığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda D.K. gözaltına alınırken, evdeki bir dolabın arkasında gizli bir bölme bulundu. Bölmeden içeri giren ekipler yaptıkları aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 otomatik silah, 69 şarjör, 9 namlu, 9 adet silah yapımında kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenilen D.K., serbest bırakıldı.

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