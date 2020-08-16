Sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokak düğünü yapıp kol kola halay çektiler | Video

İstanbul’da bir grup vatandaş yasak olmasına rağmen kapı düğünü yapıp sosyal mesafeyi hiçe sayarak kol kola halay çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Sultanbeyli'de bir grup vatandaş yasağa rağmen kapı düğünü yaparak sosyal mesafeyi hiçe saydı. Düğünde kol kola giren vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unutarak dakikalarca halay çekti. O anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İddiaya göre yüksek sesten rahatsız olan komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı dağıtmadan olay yerinden ayrıldı. Durum karşısında ise vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.