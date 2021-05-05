Video Yaşam Sosyal yardım grubundayım dedi torbacı çıktı! Narkotik köpeği “Eros” foyasını ortaya çıkardı | Video

Sosyal yardım grubundayım dedi torbacı çıktı! Narkotik köpeği “Eros” foyasını ortaya çıkardı | Video

Sosyal yardım grubundayım dedi torbacı çıktı! Narkotik köpeği “Eros” foyasını ortaya çıkardı | Video
05.05.2021 | 14:53

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İstanbul Sarıyer’de kendisini sosyal yardım görevlisi olarak tanıtıp tam kapanma dönemimde sokağa çıkan torbacı Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin kısıtlama denetimlerinde polis kontrollerinden geçmek için aracının önüne sahte “ Sosyal Destek Grubu” kartı ve bagajına yardım malzemeleri koyduğu görüldü. Narkotik köpeği “Eros” aracı didik didik aradı ve vites kutusunun oraya gizlenmiş uyuşturucu maddeyi buldu.

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İstanbul Sarıyer'de kendisini sosyal yardım görevlisi olarak tanıtıp tam kapanma dönemimde sokağa çıkan torbacı Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin kısıtlama denetimlerinde polis kontrollerinden geçmek için aracının önüne sahte " Sosyal Destek Grubu" kartı ve bagajına yardım malzemeleri koyduğu görüldü. Narkotik köpeği "Eros" aracı didik didik aradı ve vites kutusunun oraya gizlenmiş uyuşturucu maddeyi buldu.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çayırbaşı Mahallesi ve çevresinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri geçtiğimiz Pazar günü saat 01.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Caddesi üzerinde park halinde bekleyen bir otomobildeki şahısların durumundan şüphelendi. Otomobili takibe alarak durduran ekipler, aracın önünde "Sosyal Destek Grubu" kartı, bagajda ise sözde yardım malzemeleri olduğunu gördü. Şahsı indirerek üzerini arayan ekipler, bir miktar satışa hazır halde kokain ele geçirirken, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 230 TL 'ye el koydu. Araçta inceleme yapan ekipler, detaylı incelemeler için otomobili ve şahsı polis merkezine götürdü.

NARKOTİK KÖPEĞİ EROS ZULAYI BULDU

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği "Eros" ile arama yapıldı. Köpeğin aracın içerisinde tepki vermesi üzerine polis ekipleri, vites topuzu bölümüne baktı. Bölmeyi söken Sarıyer polisi, içerisinde satışta hazır şeffaf poşet içerisinde 25 parça halinde kokain ve esrar buldu. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan torbacı Remzi B. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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