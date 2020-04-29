Video Yaşam Sosyetenin uğrak yerini inekler mesken tuttu | Video

Sosyetenin uğrak yerini inekler mesken tuttu | Video

Sosyetenin uğrak yerini inekler mesken tuttu | Video
29.04.2020 | 19:03
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Çin’den tüm dünyaya yayılan ve son olarak ülkemizde de çok sayıda tedbirlerin alınmasına neden olan Koronavirüs salgını sonrası Bodrum’un bu aylarda en yoğun olan noktası şaşırttı. Bodrum’un Turgutreis Sahili’nde ve Yalıkavak Küdür Yarımadası’nda görülen inekler ‘Bodrum ineklere kaldı’ dedirtti.

Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını sonrası ülke kendini evde karantinaya aldı. Karantina en çok sokak hayvanlarına ve doğaya yaradı. Az insan ve az egzoz sayesinde hava da temizlendi.

Bodrum normalde bu tarihlerde sezonu açıp yoğun insan popülasyonuna erişirken bu sene Koronavirüs Bodrum'u da vurdu. Virüs sonrası normalde onlarca insanın gezdiği, denize girdiği Turgutreis Sahil'in keyfini bu kez inekler sürdü.
Çok sayıda ineğin Turgutreis Sahil'de Sabancı Parkı'na yakın bir noktada otladığı görüldü. Alışılmışın dışında olan bu fotoğraf Koronavirüs karantinasında Bodrum'un geldiği noktayı gösterdi.

Aynı görüntüler dünya sosyetesinin gözbebeği Yalıkavak'tan da geldi. Bodrum-Yalıkavak Küdür Yarımadası'nın arka yüzü ineklerin otlak alanı oldu.

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