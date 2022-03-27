Video Yaşam Sosyetik güzel Dila Tarkan düğünündeki dansla çok konuşuldu | Video
Sosyetik güzel Dila Tarkan düğünündeki dansla çok konuşuldu | Video

Sosyetik güzel Dila Tarkan düğünündeki dansla çok konuşuldu | Video

27.03.2022 | 10:58

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Yunanistan'ın başkenti Atina’da nikah masasına oturan sosyetik güzel Dila Tarkan ile iş insanı Dağhan Doğruer, danslarıyla dikkat çektiler.

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