Video Yaşam Soygun planı cam engeline takıldı, o anlar kameralara anbean yansıdı | Video
Soygun planı cam engeline takıldı, o anlar kameralara anbean yansıdı | Video

Soygun planı cam engeline takıldı, o anlar kameralara anbean yansıdı | Video

04.01.2025 | 10:32

Isparta'da gece saatlerinde bir kuyumcu dükkânının kepenklerini kesip camını kırmaya çalışan iki soyguncu, camın kırılmaması üzerine planlarını gerçekleştiremeyerek olay yerinden kaçtı. Sabah durumu fark eden işletme sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler Antalya'da yakalandı, Isparta'ya getirildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Olay, 31 Aralık 2024 gece saatlerinde Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.P. (31) ve M.K. (24) isimli iki kişi, Erkan K.'ye ait kuyumcu dükkânının camında bulunan demir kepenk kısmını taşlama aletiyle kesti. Ancak dayanıklı olması nedeniyle camı kırmayı başaramayan İ.P. ve M.K., soygun girişimini gerçekleştiremeden olay yerinden kaçtı.

İŞ YERİ SAHİBİ DURUMU FARK ETTİ
Sabah saatlerinde iş yerine gelen işletme sahibi Erkan K., kepenklerdeki ve camdaki hasarı fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Erkan K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ANTALYA'DA YAKALANDI
Polis ekiplerinin yaptığı detaylı incelemeler ve güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kaçan şahıslar, Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Isparta'ya getirildi. İ.P. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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