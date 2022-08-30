Video Yaşam Soyguna böyle geldi! 3’ü de yakalandı | Video
Soyguna böyle geldi! 3’ü de yakalandı | Video

Soyguna böyle geldi! 3’ü de yakalandı | Video

30.08.2022 | 15:44

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İstanbul’da park halindeki bir aracı soyan 3 kişi; Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

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İstanbul'da 3 kişi; Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Atatürk Mahallesi'nde park halinde bulunan bir araç içerisinden bir çanta ve üç cep telefonu çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; açık kimliklerini tespit ettiği M.T. (22), Ö.U. (17) ve A.A. (17) isimli 3 hırsızı yakaladı. Olay yerine bir başka araçla geldikleri tespit edilen üç hırsız güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen 3 suç ortağı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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