Soyguna giren hırsızı suçüstü yakaladılar | Video
İstanbul Arnavutköy’de gece saatlerinde bir iş yerine giren ve güvenli kameralarını devre dışı bırakmaya çalışan hırsız, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.
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