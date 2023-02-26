Soyguna giren hırsızı suçüstü yakaladılar | Video

İstanbul Arnavutköy’de gece saatlerinde bir iş yerine giren ve güvenli kameralarını devre dışı bırakmaya çalışan hırsız, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.