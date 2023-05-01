Sözlendiğini duyduğu sevgilisini öldüren kadın tutuklandı | Video 01.05.2023 | 13:32 Ordu’nun Ünye ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşını önce bıçaklayıp daha sonra tabanca ile vurarak öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, ilçenin Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında buluşan Merve Kuşçu(32) ile erkek arkadaşı Cengiz Pehlivan arasında sözlenme yüzünden tartışma çıktı. Kuşçu, önce erkek arkadaşını bıçakladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Kuşçu, yanında bulunan çantasından çıkardığı ruhsatsız tabanca ile Pehlivan'a peş peşe ateş etmeye başladı. Aldığı 6 kurşunla yere yığılan Pehlivan, olay yerinde hayatını kaybetti.Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olan Kuşçu ifadesinde, "Cengiz ile son zamanlarda aramız açıktı. Başka birisiyle sözlendiğini duydum. Olay günü de bu konuyu konuşmak için buluştuk. Bir anda aramızda tartışma çıktı. Bana saldırdı, ben de kendimi korumak için çantamdaki tabancayla ateş ettim. Pişmanım" dedi.Kuşçu ifadesinin ardından Ünye M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.