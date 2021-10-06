Video Yaşam Spor salonu sahibinin kıskançlığı gurbetçi vatandaşın sonu oldu | Video
Spor salonu sahibinin kıskançlığı gurbetçi vatandaşın sonu oldu | Video

Spor salonu sahibinin kıskançlığı gurbetçi vatandaşın sonu oldu | Video

06.10.2021 | 13:05

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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde evinde gurbetçi iş adamı Cahit Tatlı'nın bıçaklanarak öldürülmesine karıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Cinayet zanlısının, sahibi olduğu salonda çalışan platates eğitmeni kadınla aşk yaşayan Tatlı'yı ayrılması yönündeki uyarıları dinlemediği için öldürdüğü belirlendi.

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Olay 2 Ekim Cuma gecesi Başiskele Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 49 yaşındaki gurbetçi işadamı Cahit Tatlı, evinde tartıştığı bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tatlı, kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan ise Tatlı'ya ait lüks cipi de çalarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tatlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatlı'nın cipini Kocaeli Fuarı arkasında bulunan tenis kortları mevkiinde terk edilmiş halde buldu.

ÇALIŞANIYLA AŞK YAŞAYAN GURBETÇİ İŞADAMINI ÖLDÜRDÜ
Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Tatlı'nın evindeki güvenlik kameralarını inceleyerek eve son gelen kişilerin Ceren İ., Suriye uyruklu Fırat S. ve A.İ.Ç. olduğunu, Tatlı'nın spor yapmak için gittiği salında tanışarak aşık olduğu plates eğitmeni Ceren İ.'nin Suriye uyruklu patronu Fırat S. tarafından bıçaklandığı belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, cinayet şüphesi Fırat S.'yi İzmit Karabaş Mahallesi İkizli Çeşme mevkinde yakalayarak gözaltına alırken, olayla ilgilisi olduğu belirlen Ceren İ. ve A.İ.Ç'de daha sonra gözaltına alındı. İfadeleri için Jandarma'ya götürülen 3 şüphelinden Fırat S. ise suçunu itiraf etti.

ÇALIŞANINA AŞIK OLAN GURBETÇİYİ 10 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ
Jandarma'da yapılan incelemede Tatlı ile aşk yaşayan Ceren İ.'nin Suriye uyruklu patronu Fırat S.'nin olayı öğrenince Tatlı'nın evine giderek Ceren İ.'den ayrılmasını söylediği, konuşmadan sonra alacağını bahane eden Fırat S.'nin Ceren İ. ve arkadaşı A.İ.Ç.'ye kendisin Yuvacık'a bırakmalarını istediği, A.İ.Ç.'ye ait araçla Ceren İ.'nin dönmesinin ardından ise Tatlı'nın evine giden Fırat S.'nin etrafı kontrol ettikten sonra kapısını çaldığı Tatlı'yı 10 bıçak darbesiyle bıçakladığı belirlendi.

CİNAYETİN ARDINDAN TANINMAMAK İÇİN TIRAŞ OLDU
Cinayetin ardından ise Fırat S.'nin, Tatlı'ya ait lüks cipi de çalarak olay yerinden kaçtığı, kanlı elbiselerini ormanlık alana attıktan sonra bir berbere giderek tanınmamak için saçını ve sakallarını kestirdiği, cinayetten önce ise 180 TL'ye bıçak satın aldığı, cinayetin ardından ise bıçak ve Tatlı'ya ait cipin anahtarını İzmit sahilinde denize attığı tespit edildi. Denize atılan bıçak ve araç anahtarı dalgıçlar tarafından çıkartılırken, jandarmada işlemleri tamamlanan 3 şahıs, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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