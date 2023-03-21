Sporcuları taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var | Video
Van’ın Gürpınar ilçesinde sporcuları taşıyan midibüsün kaygan zeminde kontrolden çıkması sonucu takla atmasıyla çok sayıda sporcu yaralandı.
Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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