Sporcuları taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var | Video 21.03.2023 | 12:43 Van’ın Gürpınar ilçesinde sporcuları taşıyan midibüsün kaygan zeminde kontrolden çıkması sonucu takla atmasıyla çok sayıda sporcu yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hakkari'den Van istikametine giden midibüs, Van- Hakkari karayolu üzerindeki Hoşap mevkiinde kaza yaptı. Alparslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü voleybol takımını taşıyan midibüs, Gürpınar ilçesinin Hoşap mevkiinde kayganlaşan yoldan direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Kazada çok sayıda sporcu yaralanırken, yaralılar bölgeye giden ambulanslarla hastanelere sevk edildi.Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.